Tra le 00:30 e l’una di notte, cinque persone sono state coinvolte in una rissa in via Roma, nel centro di Grosseto. La lite ha causato scompiglio tra residenti e passanti, che hanno assistito a una scena di violenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno separato i partecipanti e avviato le indagini. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze o feriti. La zona è stata poi sgomberata e messa sotto controllo.

Notte movimentata quella tra lunedì e martedì a Grosseto. Poco dopo la mezzanotte, in una delle arterie centrali della città, via Roma, si è scatenata una violenta rissa che ha tenuto in scacco residenti e passanti. Era circa mezzanotte e mezza quando cinque persone hanno iniziato a picchiarsi, lanciandosi bottiglie e dando vita a un violento parapiglia che ha lasciato tracce di sangue sull’asfalto e sulla pedana esterna di un ristorante. La situazione è precipitata quando sul posto sono sopraggiunte due auto, una delle quali procedeva pericolosamente contromano, alimentando il caos. Lo scontro si è protratto a lungo, spostandosi fino all’area di fronte all’Agenzia delle Entrate per poi proseguire nell’area della farmacia, finché non sono intervenuti i carabinieri per ristabilire l’ordine verso l’una e mezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lite di notte. Parapiglia tra 5 persone

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