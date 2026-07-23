L' italiano Fornaroli il rosso Beganovic e gli altri 9 | guida ai rookie del Mondiale di F1

Da gazzetta.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Gran Premio, undici piloti, tra cui Fornaroli e Beganovic, hanno preso il via come rookie. Apparivano confusi ma entusiasti, pronti a salire sulle vetture di Formula 1 per la prima volta. Sono giovani e inesperti, ma già in pista si sono fatti notare. La loro presenza ha attirato l’attenzione, anche se molti sono ancora alla prima esperienza nel campionato mondiale. I piloti si sono confrontati con le vetture di alta velocità, sotto gli occhi di tutti.

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Hanno l’aria di bambini al luna park. Confusi e felici. E non vedono l’ora di salire sulle macchine veloci. Li chiamano rookie, novellini, ma sanno anche il fatto loro. È la Formula 1 che si autoalimenta. Un sistema, forse un metodo, per dare spazio ai piloti che meritano una possibilità. Largo ai giovani, uno slogan non per caso. Nel 2026 la norma sui rookie è diventata più impegnativa: ciascuno degli undici team deve cedere ogni monoposto, per due sessioni di prove libere, a un pilota che in carriera non abbia disputato più di due Gran Premi. Significa quattro FP1 per scuderia e, soprattutto, almeno due rinunce a testa per ogni titolare. Gioventù: ecco i principali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

l italiano fornaroli il rosso beganovic e gli altri 9 guida ai rookie del mondiale di f1
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