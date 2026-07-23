L' italiano Fornaroli il rosso Beganovic e gli altri 9 | guida ai rookie del Mondiale di F1

Notizia in breve

Durante il Gran Premio, undici piloti, tra cui Fornaroli e Beganovic, hanno preso il via come rookie. Apparivano confusi ma entusiasti, pronti a salire sulle vetture di Formula 1 per la prima volta. Sono giovani e inesperti, ma già in pista si sono fatti notare. La loro presenza ha attirato l’attenzione, anche se molti sono ancora alla prima esperienza nel campionato mondiale. I piloti si sono confrontati con le vetture di alta velocità, sotto gli occhi di tutti.