L' italiano Fornaroli il rosso Beganovic e gli altri 9 | guida ai rookie del Mondiale di F1
Durante il Gran Premio, undici piloti, tra cui Fornaroli e Beganovic, hanno preso il via come rookie. Apparivano confusi ma entusiasti, pronti a salire sulle vetture di Formula 1 per la prima volta. Sono giovani e inesperti, ma già in pista si sono fatti notare. La loro presenza ha attirato l’attenzione, anche se molti sono ancora alla prima esperienza nel campionato mondiale. I piloti si sono confrontati con le vetture di alta velocità, sotto gli occhi di tutti.
Hanno l’aria di bambini al luna park. Confusi e felici. E non vedono l’ora di salire sulle macchine veloci. Li chiamano rookie, novellini, ma sanno anche il fatto loro. È la Formula 1 che si autoalimenta. Un sistema, forse un metodo, per dare spazio ai piloti che meritano una possibilità. Largo ai giovani, uno slogan non per caso. Nel 2026 la norma sui rookie è diventata più impegnativa: ciascuno degli undici team deve cedere ogni monoposto, per due sessioni di prove libere, a un pilota che in carriera non abbia disputato più di due Gran Premi. Significa quattro FP1 per scuderia e, soprattutto, almeno due rinunce a testa per ogni titolare. Gioventù: ecco i principali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie e thread social correlati
F1, Lewis Hamilton cederà il sedile nella FP1 di Barcellona a Dino Beganovic: vale la regola del ‘rookie’ per tanti teamLewis Hamilton non parteciperà alla prima sessione di prove libere a Barcellona e cederà il sedile a Dino Beganovic.
F1, risultati e classifica FP1 GP Barcellona 2026: Russell davanti a tutti, terzo Leclerc. Fornaroli 5°, Beganovic 8°Nella prima sessione di prove libere del GP di Barcellona, la classifica vede il pilota in testa, seguito da un altro al secondo posto.
Temi più discussi: F1 - Fornaroli torna al volante della McLaren nelle FP1 del GP d'Ungheria; Cadillac, Colton Herta al posto di Bottas nelle FP1 in Ungheria; Un altro italiano in Formula 1: Fornaroli torna al volante della McLaren; Leonardo Fornaroli avrà una nuova opportunità: al volante della McLaren nella FP1 in Ungheria.
FORNAROLI SARÀ ALLA GUIDA DELLA MCLAREN DI PIASTRI IN UNGHERIA DURANTE LE FP1 - Il giovane pilota italiano sarà al volante della McLaren MCL40 nelle FP1 del GP d’Ungheria, prendendo il posto di Oscar Piastri per la prima sessione del wee facebook
Formula 1, il punto di domenica 19 luglio 2026: Antonelli vs Ferrari reddit
Formula 1 | McLaren, Fornaroli in pista in Ungheria: debutta l’ala posteriore rotanteIl mondiale di Formula 1 arriva all'Hungaroring per il Gran Premio d'Ungheria, undicesima tappa della stagione 2026 e ultimo appuntamento prima della pausa estiva. La McLaren si presenta a Budapest do ... f1grandprix.motorionline.com
Leonardo Fornaroli avrà una nuova opportunità: al volante della McLaren nella FP1 in UngheriaLeonardo Fornaroli è pronto a rimettersi al volante di una F1 in un weekend iridato. Il pilota italiano disputerà la prima sessione di prove libere del ... oasport.it