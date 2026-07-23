Una donna di 78 anni non riesce a prenotare una visita fisiatrica da maggio, nonostante il gonfiore persistente alle gambe. Le liste d’attesa sono così lunghe che l’appuntamento più vicino disponibile è a dicembre 2027. La paziente ha tentato di ottenere una priorità differibile e una priorità breve senza successo. La situazione evidenzia la criticità delle lunghe attese nelle strutture sanitarie, che impediscono l’accesso tempestivo alle cure.

"Una signora di 78 anni da maggio non riesce a prenotare una visita fisiatrica, né con priorità differibile né con priorità breve, nonostante il persistente gonfiore alle gambe". Ne dà notizia Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale nonché segretario regionale degli ’azzurri’. Vignali approfondisce poi la notizia, relativa al Ferrarese: "Per una visita internistica finalizzata al monitoraggio dell’obesità, prescritta dal medico di medicina generale nello stesso periodo, la signora si è sentita rispondere dal Cup che avrebbe dovuto prima effettuare una visita geriatrica a pagamento da 150 euro. Il geriatra ha poi confermato la correttezza della prescrizione iniziale del medico di famiglia, ma alla fine la visita internistica con il nutrizionista è stata fissata addirittura a dicembre 2027. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Liste d’attesa, emergenza continua: "Visita fisiatrica solo a dicembre 2027"

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Pronto Soccorso e Liste dAttesa: cosa sta cambiando nella Sanità

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