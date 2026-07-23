Una lista civica ha risposto a un assessore, affermando che sarebbe molto contenta se il dottor Rastelli potesse garantire stabilmente il suo servizio a Masotti. La lista ha sottolineato che il medico è considerato competente e molto apprezzato dalla popolazione locale. La replica si inserisce in un dibattito sulla presenza e continuità dei servizi medici nel territorio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su eventuali decisioni o dichiarazioni ufficiali.

"Saremmo davvero molto felici se il dottor Rastelli potesse assicurare stabilmente il suo servizio a Masotti, poiché risulta un medico competente e davvero molto apprezzato dalla popolazione. Ma ci sembra che l’assessore corra un po’ troppo velocemente e semplifichi eccessivamente le cose". E’ così che gli esponenti di Serravalle Civica hanno controreplicato all’assessore alla Sanità Ilaria Gargini sulla questione del medico di famiglia a Masotti alla scadenza dell’incarico del dottor Tito Rastelli (nella foto). L’assessore Gargini aveva rassicurato sulla continuità, facendo presente come l’Asl avrebbe presto indetto un nuovo bando al quale lo stesso medico di base avrebbe nuovamente partecipato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lista civica. La replica all’assessore

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