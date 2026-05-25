V municipio Caliste lancia la lista civica | Valigia vuota da riempire con i cittadini

Nel V municipio di Roma è già tempo di elezioni. Mauro Caliste, presidente uscente del quinto municipio della capitale, venerdì scorso a Largo Venue ha lanciato ufficialmente la propria lista civica "Impegno civico Caliste" in vista delle elezioni municipali previste tra circa un anno. L'evento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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