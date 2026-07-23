Lions Toscani | al via una nuova annata a sostegno del territorio

Il Distretto Lions 108La Toscana ha iniziato ufficialmente l’anno sociale 2026-2027 durante la Riunione delle Cariche, tenutasi all’Hotel TH Tirrenia Green Park di Calambrone. L’evento ha segnato l’avvio delle attività di sostegno al territorio per questa nuova stagione.

Pisa, 23 luglio 2026 – Il Distretto Lions 108La Toscana ha dato ufficialmente il via all’anno sociale 2026-2027 con la tradizionale Riunione delle Cariche, ospitata all’Hotel TH Tirrenia Green Park di Calambrone. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei Club Lions del territorio, riuniti per condividere le linee guida, i service e gli obiettivi della nuova annata. Nel corso dei lavori, il governatore Piero Fontana ha presentato ufficialmente il proprio staff e illustrato la visione programmatica che accompagnerà l’attività dei Lions toscani. Tra le novità annunciate figurano la nuova Guida Operativa, il software gestionale DigitaLions e il Guidoncino distrettuale del Governatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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