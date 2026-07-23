L' intervista a Gabrielli | La politica alimenta la paura si rischia il Far West Sicurezza tema di tutti | sinistra spesso timida

Un ex dirigente dei servizi segreti e prefetto ha detto che la politica alimenta la paura e si rischia il Far West. Ha criticato la sinistra, ritenendo troppo timida sul tema della sicurezza. La sua carriera include ruoli come direttore del Sisde e dell’Aisi, capo della Protezione civile, della Polizia e sottosegretario a Palazzo Chigi durante il governo Draghi.

Il curriculum spiega già tutto: è stato direttore del Sisde e dell’Aisi, prefetto di Roma, capo della Protezione civile e della Polizia, poi a Palazzo Chigi col governo Draghi da sottosegretario e da Autorità delegata per la sicurezza. Franco Gabrielli ora teorizza un “manifesto per la sicurezza democratica”, mai così attuale. Gabrielli, le cronache di questi giorni aderiscono perfettamente a quanto lei e Bonini scrivete nel vostro libro: il format della paura, il tema della sicurezza affidato alle “curve” di destra e sinistra e non a politiche pubbliche di lungo respiro, la continua ricerca di un nemico, le soluzioni semplici a problemi complessi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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