L’Inter si muove per assicurarsi il futuro di Bisseck e Carlos Augusto con nuovi contratti

Notizia in breve

L’Inter sta negoziando nuovi contratti per i giocatori Bisseck e Carlos Augusto, con scadenze previste nel 2026. La società sta lavorando per prolungare gli accordi attuali, senza specificare le cifre o le modalità. La notizia circola tra diverse fonti di mercato, senza conferme ufficiali. La trattativa riguarda la stabilità del roster e la volontà di mantenere i due calciatori in rosa nel prossimo futuro. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sui termini degli eventuali rinnovi.