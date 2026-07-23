L’Inter si muove per assicurarsi il futuro di Bisseck e Carlos Augusto con nuovi contratti
L’Inter sta negoziando nuovi contratti per i giocatori Bisseck e Carlos Augusto, con scadenze previste nel 2026. La società sta lavorando per prolungare gli accordi attuali, senza specificare le cifre o le modalità. La notizia circola tra diverse fonti di mercato, senza conferme ufficiali. La trattativa riguarda la stabilità del roster e la volontà di mantenere i due calciatori in rosa nel prossimo futuro. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sui termini degli eventuali rinnovi.
2026-07-23 15:59:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore la seguente notizia che rimbalza freneticamente da una redazione all’altra: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it L’Inter accelera i lavori su due importanti rinnovi contrattuali mentre continua ad attendere movimenti di mercato. I nerazzurri sono vicini all’accordo con Yann Bisseck, che prolungherà il suo contratto fino al 2031, aggiungendo due anni a quello attuale. Si stanno facendo progressi anche nei colloqui con Carlos Augusto. Il terzino brasiliano dovrebbe firmare un nuovo contratto fino al 2030, estendendo quello già esistente di altri due anni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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