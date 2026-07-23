L’intelligenza artificiale è la nuova porta d’ingresso dell’influenza cinese Scrive Volpi
Il direttore generale dell’Agid ha partecipato alla World Artificial Intelligence Conference di Shanghai. La sua presenza si configura come un episodio secondario rispetto alle attività più quotidiane di amministrazioni, aziende e centri di ricerca italiani. La conferenza ha messo in evidenza una distanza tra la posizione internazionale dichiarata dall’Italia e le reali prassi operative nel settore dell’intelligenza artificiale.
La partecipazione del direttore generale dell’Agid alla World Artificial Intelligence Conference di Shanghai è un episodio minore. Segnala però la distanza fra la collocazione internazionale dichiarata dell’Italia e l’operatività ordinaria di amministrazioni, imprese e centri di ricerca. Il governo ha chiarito la scelta euro-atlantica del Paese; il sistema continua a muoversi come se le decisioni tecnologiche appartenessero a un dominio separato dalla sicurezza nazionale. Non vi appartengono più. Il Memorandum del 2019 aveva almeno una caratteristica: era visibile. Un atto politico, con firme e responsabilità riconoscibili, discutibile e infine ridimensionabile. 🔗 Leggi su Formiche.net
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