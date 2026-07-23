Il direttore generale dell’Agid ha partecipato alla World Artificial Intelligence Conference di Shanghai. La sua presenza si configura come un episodio secondario rispetto alle attività più quotidiane di amministrazioni, aziende e centri di ricerca italiani. La conferenza ha messo in evidenza una distanza tra la posizione internazionale dichiarata dall’Italia e le reali prassi operative nel settore dell’intelligenza artificiale.

La partecipazione del direttore generale dell’Agid alla World Artificial Intelligence Conference di Shanghai è un episodio minore. Segnala però la distanza fra la collocazione internazionale dichiarata dell’Italia e l’operatività ordinaria di amministrazioni, imprese e centri di ricerca. Il governo ha chiarito la scelta euro-atlantica del Paese; il sistema continua a muoversi come se le decisioni tecnologiche appartenessero a un dominio separato dalla sicurezza nazionale. Non vi appartengono più. Il Memorandum del 2019 aveva almeno una caratteristica: era visibile. Un atto politico, con firme e responsabilità riconoscibili, discutibile e infine ridimensionabile. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’intelligenza artificiale è la nuova porta d’ingresso dell’influenza cinese. Scrive Volpi

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