L’iniziativa ’Coppa donne al volante’ al Cams Sfide al cronometro su auto d’epoca

Si è svolta la quinta edizione della 'Coppa donne al volante' al Cams di La Spezia, evento dedicato alla guida femminile e alle auto d'epoca. Le partecipanti si sono sfidate in prove di abilità e cronometro, con particolare attenzione alla precisione di guida. L'iniziativa, promossa dal Circolo auto moto storiche, ha attirato numerose concorrenti appassionate di meccanica e storia automobilistica.

Precisione al cronometro e passione per la meccanica d’epoca hanno segnato la quinta edizione della ‘ Coppa donne al volante ’, evento promosso dal Circolo auto moto storiche, il Cams La Spezia che ha visto numerose concorrenti confrontarsi in una prova di abilità dedicata alla guida femminile. La manifestazione ha consolidato il proprio ruolo nel calendario del club, unendo la valorizzazione del patrimonio automobilistico storico a una precisa finalità di solidarietà. Il ritrovo iniziale alla sede del Cams ha dato il via alla giornata, proseguita con un momento conviviale alla Chiappa prima dello svolgimento della prova cronometrata. Le partecipanti si sono misurate lungo il tracciato tecnico predisposto dagli organizzatori, dimostrando abilità di guida e capacità di concentrazione al volante di vetture di interesse collezionistico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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