A Corato Moda al Volante | al via la 10ª Edizione tra motori d' epoca eleganza vintage

Eleganza senza tempo, motori rombanti e lo splendore dello stile vintage si preparano a invadere nuovamente le strade di Corato. Domenica 14 Giugno 2026 si celebrerà il traguardo della 10ª edizione di "Moda al Volante", la manifestazione che fonde in un connubio perfetto la passione per il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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