L’infiorata da Guinness | ecco i quindici quadri che faranno il record
A Lucca, sono stati presentati i quindici quadri che compongono l'infiorata candidata a stabilire un record mondiale. L’evento si svolgerà nel luglio 2026 e coinvolgerà un percorso di grande lunghezza, decorato con composizioni floreali. La preparazione ha coinvolto numerosi artisti e volontari, che hanno lavorato per creare le opere. La manifestazione mira a ottenere il riconoscimento ufficiale come l’infiorata più lunga al mondo.
Lucca, 23 luglio 2026 - Si scaldano i motori per la sfida al Guinness World of Records della più lunga infiorata al mondo. E si iniziano a svelare alcuni dettagli dell’evento che apparirà sulle Mura all’alba di sabato 22 agosto quando l’intero anello e i suoi baluardi esprimeranno al massimo l’arte creativa dell’Associazione Tappeti di Segatura di Camaiore e di tante altre associazioni del settore. Saranno 15 i quadri realizzati inerenti la storia di Lucca e la sua provincia, attraverso i luoghi, le manifestazioni e le tradizioni che da sempre la caratterizzano. I quadri . Eccoli nello specifico. Sul Baluardo Santa Maria “Genzano“ riprodurrà un quadro simbolo di Lucca Summer Festival. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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