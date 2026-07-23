Liminal suoni e rotte del controllo nel Mediterraneo

Notizia in breve

Liminal, laboratorio del Dipartimento delle Arti, studia le violenze legate alle frontiere e alla loro protezione nel Mediterraneo. Utilizza una tecnologia definita «dual use», che può essere impiegata sia a fini civili sia militari, ma in questo caso viene analizzata in modo critico. Il progetto si concentra sui suoni e le rotte del controllo, evidenziando le pratiche di sorveglianza e repressione nelle aree di confine. La ricerca mira a comprendere le dinamiche di violenza e controllo nelle zone di frontiera.