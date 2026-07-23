Essere reintegrati dopo un licenziamento ingiusto non significa soltanto tornare al proprio posto di lavoro. La tutela riguarda anche la posizione previdenziale. Se durante gli anni di estromissione l’azienda non versa i contributi, il lavoratore può subire conseguenze molto pesanti, come una pensione o un assegno di invalidità di importo inferiore. La magistratura ha però appena riportato ordine. La Cassazione con la sentenza 76442026 ha spiegato che, quando il licenziamento viene dichiarato illegittimo con ordine di reintegrazione, il datore resta obbligato a versare i contributi previdenziali per tutto il periodo di infondato allontanamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Licenziamento illegittimo, l’azienda deve pagare i contributi anche dopo anni di assenza: la sentenza

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