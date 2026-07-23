Libera Camici e gli attacchi per i pantaloncini alla conferenza stampa | MI hanno detto svergognata e scostumata

Durante una conferenza stampa, la vicesindaca di Livorno, 44 anni, laureata in ingegneria chimica e delegata alle Pari Opportunità, si è presentata indossando pantaloncini. In seguito, ha riferito di aver ricevuto commenti offensivi, tra cui insulti come “svergognata” e “scostumata”. La dirigente politica ha commentato di aver subito attacchi verbali legati al suo abbigliamento, senza ulteriori dettagli sui responsabili o sui contesti specifici.

Libera Camici, 44 anni, laureata in ingegneria chimica, è vicesindaca Pd a Livorno e ha la delega alle Pari Opportunit à. Durante una conferenza stampa insieme al primo cittadino Luca Salvetti si è presentata con pantaloncini, i cosiddetti shorts. È stato un dibattito surreale e, soprattutto, molto partecipato. Ma non va né normalizzato né banalizzato. Il problema non è stata la critica al mio abbigliamento. Il punto è che è stato usato il termine “scosciata”, che non verrebbe mai utilizzato per un uomo. Si è voluto richiamare la sessualità, il corpo. Da quel momento tutti si sono sentiti autorizzati a giudicarmi non per quello che faccio, ma per il mio aspetto fisico», dice oggi al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Open.online

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