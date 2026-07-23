L'ex moglie di Tom Cruise è stata vista in compagnia di un pittore newyorkese, con cui si sono scambiate baci e scambi di sguardi complici. Le foto mostrano le mani intrecciate e atteggiamenti spontanei, senza posare per i paparazzi. Le immagini sono state scattate nelle ultime settimane e non richiedono ulteriori conferme.

Un bacio in pubblico, mani intrecciate, nessuna posa studiata per i fotografi. Katie Holmes non ha più bisogno di conferme ufficiali, le immagini raccolte nelle ultime settimane parlano già da sole. Dopo un matrimonio vissuto per anni sotto i riflettori e relazioni successive custodite con discrezione lontano dai rotocalchi, l’attrice si mostra oggi serena e sorridente al fianco di un uomo che con il mondo di Hollywood non ha nulla a che spartire. Lui si chiama Jason Bard Yarmosky, è un pittore newyorkese classe 1987 le cui opere sono esposte al Brooklyn Museum e al Crystal Bridges Museum of American Art. Ed è diventato in poche settimane il protagonista di questa nuova fase della vita sentimentale dell’attrice. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L'ex moglie di Tom Cruise è innamorata: baci, mani intrecciate, sguardi complici al fianco di un aitante pittore newyorkese

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