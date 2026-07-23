L' estate in cui Manfredonia divise Roma in tre parti

Nell’estate del 1987, il trasferimento di Lionello Manfredonia divise l’opinione pubblica e scatenò uno scandalo nel calcio italiano. L’evento fu al centro di polemiche e discussioni, diventando un episodio che ancora si ricorda nel mondo dello sport. Quel trasferimento, infatti, attirò l’attenzione di media e tifosi, evidenziando come un singolo movimento possa scuotere l’intera scena calcistica nazionale.

Che il passato non passa mai, Lionello Manfredonia se ne accorse nella torrida estate del 1987 quando il suo trasferimento divenne la pietra dello scandalo del calcio italiano. Accadde nel momento in cui lasciò la Juventus e firmò per la Roma. Fu la sua condanna. Più della logica, poté il cieco furore. Prevalse il livore, che silenziò il buon senso. Manfredonia all’epoca aveva trentuno anni, era un centrocampista di valore. Due le cosiddette colpe che gli vennero addebitate da una parte degli ultrà della Roma. Essere stato una bandiera della Lazio, aver vestito la maglia della Juventus. Il curriculum certificava il peccato, si fa per dire: dieci anni di militanza nella Lazio, un biennio con la Juventus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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