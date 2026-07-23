L a politica britannica raggiunge un traguardo mai visto prima, grazie a un piccolo sorpasso numerico che racconta un cambiamento importante: il nuovo governo guidato dal laburista Andy Burnham è composto da più donne che uomini. Un equilibrio inedito per il Regno Unito, che supera anche il precedente record raggiunto dal primo governo di Keir Starmer nel 2024. Nel gruppo, quindi, che affiancherà il primo ministro nelle decisioni più importanti, ci saranno 12 donne e 11 uomini. Metsola: «Voglio più giovani e donne in politica, mi impegno su questo» X Record di donne nel nuovo governo britannico. Le politiche che fanno parte del nuovo esecutivo, avranno anche ruoli di grande responsabilità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’esecutivo guidato dal laburista Andy Burnham raggiunge un primato mai visto prima. Un risultato che va oltre i numeri e riapre il dibattito sulla rappresentanza femminile nelle istituzioni

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Andy Burnham Next Starmer Exit Opens Labour Power Race

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