L’esecutivo guidato dal laburista Andy Burnham raggiunge un primato mai visto prima Un risultato che va oltre i numeri e riapre il dibattito sulla rappresentanza femminile nelle istituzioni
Il nuovo governo britannico guidato da Andy Burnham conta più donne che uomini, raggiungendo un record mai registrato prima. La composizione del gabinetto vede 15 donne su 29 membri, superando per la prima volta la parità numerica con gli uomini. Questo risultato rappresenta un cambiamento significativo nella rappresentanza femminile in un esecutivo di alto livello. La formazione del governo riflette un incremento della presenza femminile rispetto alle gestioni precedenti.
L a politica britannica raggiunge un traguardo mai visto prima, grazie a un piccolo sorpasso numerico che racconta un cambiamento importante: il nuovo governo guidato dal laburista Andy Burnham è composto da più donne che uomini. Un equilibrio inedito per il Regno Unito, che supera anche il precedente record raggiunto dal primo governo di Keir Starmer nel 2024. Nel gruppo, quindi, che affiancherà il primo ministro nelle decisioni più importanti, ci saranno 12 donne e 11 uomini. Metsola: «Voglio più giovani e donne in politica, mi impegno su questo» X Record di donne nel nuovo governo britannico. Le politiche che fanno parte del nuovo esecutivo, avranno anche ruoli di grande responsabilità. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Andy Burnham Next Starmer Exit Opens Labour Power Race
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