Un bambino ha ricevuto un compito a casa che gli chiede di dare un nome a un tabù inutile e di spiegare come lo violerebbe senza causare danno. Nel frattempo, si è scoperto che le querce producono molte più ghiande di quante possano diventare alberi. Non ci sono altre informazioni o sviluppi aggiuntivi nel racconto.

Compiti a casa: dai un nome a un tabù inutile e spiega come lo violeresti se non facesse male a nessuno. Le querce producono molte più ghiande di quante potrebbero diventare alberi. Gli scoiattoli ne seppelliscono migliaia e ne dimenticano molte, preparando il terreno alla foresta del futuro. Gli alberi prosperano grazie a questa sovrapproduzione strategica. T’invito ad adottare il loro metodo, . Nelle prossime settimane impegnanti a produrre in eccesso. Crea più di quanto tu riesca a seguire. Diffondi più di quanto tu riesca a gestire. Non devi puntare alla perfezione, solo all’abbondanza. Ti garantisco che questa capacità di espansione è già dentro di te: esplorala con gioia e fiducia. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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