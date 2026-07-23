LeBron James prende tempo | l’NBA monitora la situazione del Re

Da ildifforme.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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LeBron James ha chiesto alle squadre interessate di ingaggiare uno tra Irving e Davis come free agent. L’NBA sta monitorando la situazione e non ci sono ancora decisioni definitive sul suo futuro. James sta prendendo tempo e il suo prossimo passo non è ancora stato annunciato. La questione rimane aperta e la situazione è in evoluzione.

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Il Re cerca delle conferme: avrebbe chiesto alle franchigie interessate a lui di ingaggiare uno tra Irving e Davis per firmare da free agent Il futuro di LeBron Jamesè ancora incerto e inevitabilmente più passa il tempo, più le possibilità si moltiplicano. Secondo Kevin O’Connor diYahoo!, il Re continua a rimandare la sua decisione per capire se una delle franchigieNBAin lizza per ingaggiarlo può organizzare una trade per prendere uno tra Anthony Davis e Kyrie Irving, gli ex compagni a cui LBJ è rimasto più legato e con cui ha vinto. In questo momento la realtà però è ben diversa. Nessuna tra Cleveland, Miami, Philadelphia e Golden State può o ha intenzione di architettare uno scambio per Davis o per Irving. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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