NBA LeBron James vicino alla svolta | Presto rivelerò la mia prossima squadra

LeBron James ha dichiarato che annuncerà presto quale sarà la sua prossima squadra, senza specificare una data precisa. La sua frase lascia intendere che l’annuncio è imminente, anche se non sono state fornite ulteriori dettagli sul processo decisionale o sui tempi. La notizia riguarda la sua carriera in NBA e il suo futuro sportivo, ma al momento non sono stati diffusi altri elementi riguardo alla squadra scelta.

Los Angeles (Stati Uniti), 17 luglio 2026 - “Non vi farò aspettare ancora molto per sapere quella che sarà la mia prossima squadra”. A rivelarlo nella puntata del podcast “Mind the Game” registrata al Game Plan Summit con CNBC e Boardroom a New York è stato LeBron James, intervistato dall’amico e collega Tyrese Haliburton, giocatore degli Indiana Pacers. Il Re, incalzato dai tifosi presenti all’evento che lo invitavano ad unirsi a diverse franchigie (Miami Heat e Golden State Warriors le più gettonate), non ha però voluto sbilanciarsi troppo: “Ovunque andrò il mio punto di forza sarà sempre la leadership. Sono un leader nato. Cercherò di integrarmi in qualsiasi squadra andrò, ma anche di fornire ai miei compagni tutti gli strumenti e le conoscenze che ho acquisito negli ultimi 23 anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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