Le voci dei ragazzi sul palco | Orgogliosi di essere qui Ci siamo sentiti accolti

Durante un evento, alcuni giovani hanno espresso la loro soddisfazione per l’accoglienza ricevuta e si sono detti orgogliosi di essere presenti. Uno ha condiviso il desiderio di apportare cambiamenti per migliorare la vita delle persone, mentre un altro ha dichiarato di voler trovare serenità personale. Le loro parole sono state pronunciate sul palco davanti a un pubblico, senza ulteriori dettagli sui contesti o le identità coinvolte.

"Il mio sogno? Un domani, nel mio piccolo, vorrei riuscire a portare qualche cambiamento per far vivere meglio le persone. Ed io, invece, essere serena nella vita". È stato il pensiero importante di Marta Filomena, anconetana doc, fresca di laurea all’Università Politecnica delle Marche: "Un traguardo cui ciascuno studente ambisce, che auguro a chiunque. Abbiamo vissuto una giornata stupenda e sono davvero orgogliosa". L’orgoglio è stato anche quello di un altro cittadino nato nella Dorica, Federico Vitali: "È stato un percorso lungo, articolato, ma soddisfacente. La mia tesi era sul green marketing. Ora farò la Magistrale e rimarrò qui ad Ancona". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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