Notizia in breve

Le sanzioni antirusse, complessivamente 20 pacchetti approvati dalla UE, hanno provocato danni all’economia di Mosca e agli stati membri europei. Questi provvedimenti, definiti masochisti e boomerang, hanno prodotto effetti negativi su entrambe le parti, senza raggiungere gli obiettivi prefissati. Le misure hanno causato ripercussioni economiche che si sono riflettute anche sugli stati europei, evidenziando tensioni e fratture all’interno dell’Unione.