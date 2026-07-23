Le sanzioni masochiste e boomerang svelano le fratture dentro la UE
Le sanzioni antirusse, complessivamente 20 pacchetti approvati dalla UE, hanno provocato danni all’economia di Mosca e agli stati membri europei. Questi provvedimenti, definiti masochisti e boomerang, hanno prodotto effetti negativi su entrambe le parti, senza raggiungere gli obiettivi prefissati. Le misure hanno causato ripercussioni economiche che si sono riflettute anche sugli stati europei, evidenziando tensioni e fratture all’interno dell’Unione.
Sanzioni masochiste e boomerang che per un risultato ottenuto riportano indietro guasti moltiplicati. Non c’è un altro modo per raccontare i 20 pacchetti di sanzioni antirusse che hanno danneggiato l’economia di Mosca almeno quanto quella degli stessi membri della UE. Sul piano politico, poi, quando dalle belle parole si passa ai fatti ecco che l’insensatezza delle sanzioni va a disgregare la compattezza politica che nella finzione mediatica regna a Bruxelles. 20 pacchetti non posson bastare.. Lanciato in primavera il 20esimo pacchetto, che voleva “isolare definitivamente l’economia di guerra russa dai mercati globali”, la Commissione si è subito messa a lavorare sul 21esimo. 🔗 Leggi su Api.follow.it
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