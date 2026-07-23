In Toscana, questa settimana sono in programma numerose sagre dedicate a diversi prodotti. Tra gli eventi, si segnalano feste dedicate al pesce, ai funghi, al cocomero e alla birra. Le manifestazioni si tengono in diverse località della regione e coinvolgono comunità e visitatori, offrendo occasioni per assaggiare specialità locali e partecipare a tradizionali celebrazioni estive.

Firenze, 23 luglio 2026 – Tantissimi appuntamenti nel cuore dell’estate con le sagre, appuntamento fisso per la Toscana che ha nel suo menu un ricco calendario di eventi sparsi per tutta la regione. In alcune province l’elenco è lunghissimo (Grosseto, Lucca, Pisa, tradizionalmente terre di sagre grazie anche alla presenza di tantissimo borghi e paesi). Alcune sono di recente costituzione, altre hanno passato il mezzo secolo di vita e sono ormai appuntamenti tradizionali; molte sono vitali per enti e associazioni locali per potersi sostenere nelle attività che durano tutto l’anno, soprattutto nei luoghi di villeggiatura. Ecco dunque una selezione di appuntamenti da non perdere nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le sagre della settimana in Toscana. Pesce, funghi, cocomero, birra: ce n’è per tutti i gusti

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