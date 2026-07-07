Nel fine settimana, la Toscana ospiterà numerose sagre e feste enogastronomiche in vari borghi e frazioni. Il calendario regionale prevede eventi molto partecipati con menu per tutti i gusti, che attirano residenti e turisti. La stagione delle sagre è al suo picco, con appuntamenti che animano le località più piccole e spesso si svolgono all'aperto. Le manifestazioni continuano a essere un momento di aggregazione e tradizione per la regione.

Firenze, 7 luglio 2026 – Siamo nel cuore della stagione delle sagre e delle feste enogastronomiche; in Toscana il calendario è fittissimo, i borghi e le frazioni si animano di appuntamenti attesissimi e sempre molto partecipati. Ecco una selezione di appuntamenti provincia per provincia. Fotocronache Germogli Firenze, Prato e Pistoia: le sagre del fine settimana in giro per le province. Fotocronache Germogli La frazione di Ronta, a Borgo San Lorenzo), propone il secondo weekend della sagra del cinghiale e del tortello da venerdì 10 a domenica 12; stand al campo sportivo aperti la sera ma sabato e domenica anche a pranzo. Sagra del cinghiale a Santa Brigida, frazione di Pontassieve, sabato e domenica al campo sportivo Il Giuncheto in via del Cimitero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sagre in Toscana nel fine settimana, menu per tutti i gusti. La mappa degli eventi

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