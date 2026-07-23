Le pillole di Polly | recensione di Rapiti Dalla Siria di Paolo alla Roma di Pietro di Tonino Bettanini

Brando Costa si trova coinvolto in una situazione complicata che ha cancellato quasi tutti i ricordi del suo passato. Con un passato come portavoce del Ministro degli Esteri, era abituato a gestire situazioni delicate e di rischio. Ora, però, si trova in difficoltà, e i dettagli specifici della sua posizione non sono stati resi noti. La sua esperienza professionale non sembra averlo preparato per le circostanze attuali, che lo hanno portato a perdere gran parte della memoria.

Brando Costa è nei guai. E sono guai talmente grossi che ricorda a mala pena il suo nome, figuriamoci il suo passato. Eppure, ha lavorato per anni come portavoce del Ministro degli Esteri, e con un incarico del genere è abituato ad affrontare situazioni pericolose ed estreme. Tuttavia, le difficoltà che Brando ha incontrato in passato sono niente rispetto a quello che sta vivendo ora. Tutto è cominciato nell’agosto del 2021, quando l’Unità di Crisi della Farnesina lo ha spedito in Afghanistan proprio nel momento in cui la presa del potere da parte dei talebani appariva inevitabile e il paese era in preda al caos. In un contesto del genere, è bastato un niente perché Costa si trovasse nel posto sbagliato al momento sbagliato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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