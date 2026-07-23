Le piccole e medie imprese su Amazon Sono nella top ten per il volume di vendite

Da lanazione.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre mille piccole e medie imprese toscane hanno venduto su Amazon nel 2025, generando più di 60 milioni di euro di vendite all’estero.

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Le oltre mille piccole e medie imprese toscane che vendono attraverso Amazon hanno generato attraverso la grande piattaforma di e-commerce più di 60 milioni di euro di vendite all’estero nel 2025. Secondo l’ultimo Report di Amazon, la Toscana si posiziona nella top 10 nazionale per vendite complessive, che corrispondono a circa 200 milioni di euro, con un rapporto export su vendite più alto del 30%. Le imprese toscane sul negozio online hanno spedito più di 5 milioni di prodotti nel 2025. Fra gli esempi positivi citati da Amazon c’è Talento Fiorentino, realtà con sede a Firenze nata nel 2014 e guidata da Chiara Ghiandi, che propone prodotti come foulard in seta purissima e accessori in pelle toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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