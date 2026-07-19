Ecco lo strumento dei Minibond per le piccole e medie imprese

Da lanazione.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Minibond sono stati rilanciati come strumento di finanza complementare destinato alle piccole e medie imprese della regione. La loro promozione è stata avviata attraverso un accordo tra Regione Toscana, ArtigianCredito e le Banche di Credito Cooperativo locali. Questa iniziativa mira a sostenere lo sviluppo delle imprese attraverso un approccio di finanziamento alternativo rispetto ai canali tradizionali.

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Sono i Minibond lo strumento di finanza complementare per lo sviluppo delle piccole e medie imprese della regione che viene rilanciato, con forza dall’unione di intenti di Regione Toscana, ArtigianCredito e le Banche di Credito Cooperativo della Toscana. "Con il bando Minibond la Regione Toscana compie una scelta strategica: aiutare le PMI a diversificare le proprie fonti di finanziamento e ad avvicinarsi al mercato dei capitali - dichiara il presidente di ArtigianCredito Fabio Petri (nella foto). Insieme a Regione Toscana, Fidi Toscana e Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo, ArtigianCredito è impegnata a rendere questo strumento più accessibile alle imprese, accompagnandole in un percorso che rafforza la loro capacità di investimento e la loro cultura finanziaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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