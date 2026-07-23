Si sono svolti i funerali di Andrea Quadrelli, presidente dei Lupi di Liberio, deceduto domenica scorsa all’età di 63 anni. La cerimonia si è tenuta presso l’ospedale Bufalini di Cesena, dove era ricoverato per un malore. Centinaia di persone hanno partecipato all’addio, con le note di Morandi a accompagnare il momento.

Una folla commossa di centinaia di persone ha partecipato ai funerali di Andrea Quadrelli, il presidente dei Lupi di Liberio morto domenica scorsa all’età di 63 anni all’ospedale Bufalini di Cesena, dove era ricoverato per un malore. Nella chiesa di San Giacomo Apostolo affacciata sul porto canale, il parroco don Gian Piero Casadei ha dedicato parole di amore e di affetto nei confronti di Andrea, di cui era anch’egli amico, e, rivolgendosi ai genitori, ai familiari ed alle persone più care, ha dedicato parole di fede e di incoraggiamento. Per l’ultimo saluto ad Andrea c’erano buona parte degli oltre cento componenti dei Lupi di Liberio, la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le note di Morandi per l’addio al presidente dei Lupi di Liberio

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