Le febbrili ispezioni a scuola dell’era Valditara

Recenti ispezioni nelle scuole hanno riguardato vari episodi, tra cui un documento su Gaza al liceo Vivona di Roma, assemblee con una docente coinvolta in questioni internazionali e visite organizzate in moschee. Le verifiche sono state condotte in risposta a segnalazioni e alle attività svolte dagli studenti e dal personale scolastico. Questi interventi si sono susseguiti nel contesto di controlli più ampi avviati dall’amministrazione scolastica.

L’ultimo caso al liceo Vivona di Roma per una lettera su Gaza, recentemente per le assemblee con Francesca Albanese o le gite nelle moschee. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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