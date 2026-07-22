Scuola Schlein Pd | Ddl Valditara pessimo ha un approccio repressivo Noi sogniamo una scuola che è in grado di valorizzare le specificità

Notizia in breve

Il Partito Democratico critica il disegno di legge sull'istruzione approvato dal governo, definendolo pessimo e repressivo. La leader del partito ha espresso il desiderio di una scuola che valorizzi le differenze e le specificità degli studenti, opponendosi alle scelte ritenute restrittive dell’esecutivo. La posizione è stata comunicata durante un convegno dedicato al tema dell’educazione, in cui sono state evidenziate le differenze tra la proposta del partito e le recenti riforme governative.