Chuck Bass e Blair Waldorf sono considerati la coppia più iconica dello zodiaco, rappresentando il vero esempio di “power couple”. La loro storia ha preceduto serie come Bridgerton e TikTok, che ha reso il trope enemies to lovers molto popolare tra le nuove generazioni. La coppia ha lasciato un segno duraturo nel mondo dello spettacolo, diventando un punto di riferimento per molte narrazioni romantiche.

Prima di Bridgerton, prima di Maxton Hall, prima ancora che TikTok trasformasse enemies to lovers nel trope preferito di un’intera generazione, c’erano loro. Chuck Bass e Blair Waldorf non sono stati semplicemente una coppia: sono diventati un fenomeno pop. Ancora oggi basta una foto di Blair con uno dei suoi iconici cerchietti o una GIF di Chuck con il suo immancabile foulard per far partire l’ennesimo rewatch di Gossip Girl. E, diciamolo, quasi nessuno riesce davvero a guardare la serie senza aspettare impazientemente le scene in cui sono insieme. Le coppie iconiche sono quelle che sopravvivono al tempo, e Chuck e Blair ne sanno qualcosa. La verità è che Chuck e Blair hanno fatto qualcosa che pochissime coppie televisive riescono a fare, cioé sono sopravvissuti al tempo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le coppie più belle dello zodiaco, Chuck Bass e Blair Waldorf: la vera definizione di “power couple”

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