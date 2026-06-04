Alcune coppie sembrano nate per stare insieme, altre sembrano uscite direttamente dalla writers’ room di una serie Netflix scritta troppo bene per essere vera. O di un film di supereroi. E poi ci sono Tom Holland e Zendaya. Una delle coppie più belle dello zodiaco. Da anni sono una delle coppie più amate del panorama internazionale, non solo perché sono belli, famosi e talentuosi, ma perché danno quella rarissima impressione di essere autentici. E diciamocelo, abbiamo proprio bisogno di credere che l’amore esiste anche fuori dal film. E visto che il compleanno di Tom Holland è appena passato, è il momento perfetto per capire se anche le stelle approvano questa relazione che ha fatto impazzire il fandom di mezzo pianeta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le coppie più belle dello zodiaco, Tom Holland & Zendaya: quando le stelle decidono di creare una power couple

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