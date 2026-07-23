Il direttore sportivo ha commentato l’andamento della squadra all'inizio della stagione. Ha detto che le prime partite saranno un primo banco di prova per il team. Ha anche parlato del nuovo calendario della squadra, definendolo interessante ma complicato.

"Le prime giornate rappresenteranno già un primo banco di prova". Il direttore sportivo Iacopo Pasciuti ha commentato a caldo l’uscita del nuovo, intrigante ed al tempo stesso complicato calendario della Carrarese. "Ospiteremo nella prima giornata del campionato il Mantova e sarà importante scendere in campo con l’obiettivo di iniziare nel migliore dei modi, forti del nostro dna coriaceo e della spinta che certamente il nostro pubblico non ci farà mancare. In trasferta, invece, troveremo l’Ascoli che vorrà senza dubbio sfruttare l’entusiasmo della promozione per iniziare al meglio la stagione, in un ambiente caldo qual è il loro stadio.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le considerazioni Il direttore sportivo Iacopo Pasciuti analizza il cammino della squadra azzurra. "L’inizio di stagione rappresenta già un banco di prova»

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