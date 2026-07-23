La copertina della Standard Edition di EA Sports FC 27 mostra Kylian Mbappé in maglia Real Madrid. Sono state trovate 52 Easter Egg nascoste sulla copertina. La scoperta ha attirato l’attenzione della community di videogiocatori. La presenza di dettagli nascosti è stata documentata e condivisa online. La copertina ha suscitato discussioni tra gli appassionati riguardo ai vari segreti inseriti nel design. Nessuna informazione è stata fornita ufficialmente dagli sviluppatori sui contenuti nascosti.

EA Sports FC 27: la guida definitiva a TUTTI i segreti e gli easter egg della copertina. La presentazione della copertina della Standard Edition di EA Sports FC 27, con Kylian Mbappé in maglia Real Madrid, ha scatenato la community. Ma dietro la figura dell’attaccante francese non c’è un semplice sfondo grafico: EA Sports ha stipato la promo art di indizi, riferimenti storici, meme, citazioni urbanistiche e possibili anticipazioni sulla vociferata modalità Open World, provvisoriamente nota come “The Grounds”. Premettendo che EA Sports non ha ancora rilasciato i dettagli ufficiali sulle meccaniche di gioco, abbiamo analizzato al millimetro l’immagine ad altissima risoluzione, spiegando cosa mostra ogni singolo elemento, dove si trova e cosa potrebbe significare in ottica gameplay. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Le 52 Easter Egg nascoste nella COVER della Standard Edition di FC 27

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