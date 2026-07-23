La Lazio ha convocato Romagnoli in ritiro, ma il giocatore ha comunicato di voler trasferirsi all'Al Sadd. Dopo essere stato ceduto e aver salutato la squadra, è stato riacquistato, anche se sembra solo temporaneamente. La situazione tra il club e il difensore rimane incerta, con Romagnoli che manifesta l'intenzione di andare via. La squadra ha deciso di portarlo comunque con sé, ma la volontà del giocatore appare chiara.

Ceduto, con tanto di saluti, e adesso ri-acquistato, ma forse solo temporaneamente. È la surreale situazione che, loro malgrado, stanno vivendo la Lazio e Alessio Romagnoli. Il trasferimento all’Al Sadd del difensore si è bloccato nonostante gli accordi già sottoscritti e così il club romano, dopo aver atteso invano una svolta, ha deciso di convocare per oggi il giocatore a Formello per fargli svolgere le visite mediche di inizio stagione. E già da domani Romagnoli potrebbe mettersi a disposizione di Gattuso per il ritiro che la squadra biancoceleste sta svolgendo in sede. Il difensore, però, non ha ancora perso le speranze di andare in Qatar, dove lo attende un ricco triennale da 6 milioni a stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

© Gazzetta.it - Lazio, scontro con Romagnoli: convocato in ritiro, ma lui vuole l'Al Sadd

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lazio, resta Romagnoli e la società si infuria

Notizie e thread social correlati

Lazio, Romagnoli convocato in ritiro dopo lo stallo con l'Al-Sadd: i dettagliAlessio Romagnoli è stato convocato in ritiro dalla Lazio dopo uno stallo nelle trattative con l'Al-Sadd.

Romagnoli lascia la Lazio: accordo totale con l’Al-Sadd, nuova avventura in QatarRomagnoli lascia la Lazio dopo quattro stagioni e si trasferisce all’Al-Sadd in Qatar.

Temi più discussi: Verstappen non svela il futuro: Restare alla Red Bull? Non dico sì o no. Lo saprete da me; Lazio, giallo Romagnoli: congelato il passaggio all'Al-Sadd; Calciomercato Lazio News | Bloccato l’addio di Romagnoli, ufficiale l’arrivo di Doekhi (14 luglio 2026); Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale.

Lazio, scontro con Romagnoli: convocato in ritiro, ma lui vuole l'Al SaddI qatarioti chiedono di posticipare i pagamenti per via di alcuni problemi, ma Lotito dice no. E chiama in ritiro il giocatore, che però spera ancora di andare via ... msn.com

Il calciomercato della Lazio si apre con colpi importanti: Mario Gila è passato al Milan per 30 milioni di euro, mentre Alessio Romagnoli è stato ceduto in Arabia per 3 milioni, lasciando un vuoto nella difesa biancoceleste. laziochannel.it/2026/07/calcio… #Calc x.com

Calcio: Romagnoli convocato dalla Lazio, il difensore atteso in ritiroAlla telenovela Romagnoli si aggiunge un altro capitolo. Dopo il trasferimento all'Al-Sadd saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organiz ... tuttosport.com