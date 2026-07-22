Il passaggio di Alessio Romagnoli all'Al-Sadd si arricchisce di un altro capitolo. Dopo quanto accaduto lo scorso gennaio, il difensore della Lazio rischia di vedere sfumare ancora una volta il trasferimento in Qatar ma questa volta per ragioni ben diverse., Nonostante il classe '95 abbia da tempo trovato un accordo con la società di Doha, l'operazione al momento non può essere completata. Romagnoli ha ancora un anno di contratto con la Lazio, motivo per cui i biancocelesti hanno deciso di convocarlo in ritiro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ex Milan si presenterà a Formello giovedì 23 per sostenere le visite mediche e prendere parte agli allenamenti sotto la guida di Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Lazio, Romagnoli convocato in ritiro dopo lo stallo con l'Al-Sadd: i dettagli

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Romagnoli-Lazio, emergono altri dettagli

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