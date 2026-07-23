Lazio ecco Doekhi | Qui per dare il massimo

Un nuovo difensore si è unito alla Lazio, dichiarando di aver trovato l’offerta ideale per le sue caratteristiche. Ha espresso soddisfazione per l’approdo in un club di grande livello e ha affermato di essere qui per dare il massimo. La sua scelta è arrivata in seguito a una proposta che ha giudicato perfetta per le sue qualità, e si dice felice di far parte della squadra.

"Quando è arrivata la proposta della Lazio ho pensato fosse perfetta per me e per le mie caratteristiche. Sono contento di essere qui, questo è un grande club. Il mio obiettivo è quello di mantenere la porta inviolata. E possibilmente di fare anche qualche gol". Sono queste le parole di Danilho Doekhi, neo difensore biancoceleste, nella conferenza stampa di presentazione., "Abbiamo una buona squadra, io vorrei giocare il più possibile e mostrare le mie qualità. Dobbiamo sempre pensare di fare il massimo. Io penso di adattarmi bene sia in questa squadra che in Serie A. E mi aspetto di farlo subito", prosegue il centrale. Che poi sottolinea come "ci sono stati tanti giocatori olandesi che sono passati qui e questo aiuta. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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