Lazio | accordo tra Difensore civico e Cal nasce una rete per la tutela dei cittadini

Il 22 luglio, presso la Sala Di Carlo del Consiglio regionale del Lazio, è stato firmato un protocollo d’intesa tra il Difensore civico e il Consiglio delle autonomie locali. L’accordo crea una rete per la tutela dei cittadini, coinvolgendo le due istituzioni. La firma segna l’avvio di un rapporto formale tra le parti, con l’obiettivo di rafforzare il supporto e la tutela dei residenti nella regione.

È stato firmato, nella giornata di ieri, mercoledì 22 luglio, presso la Sala Di Carlo del Consiglio regionale del Lazio, un importante protocollo d’intesa tra il Difensore civico della Regione Lazio e il Consiglio delle autonomie locali (Cal) del Lazio. Questo accordo è definito come “strategico” e mira a rafforzare la collaborazione tra Regione, Comuni ed enti locali, con l’obiettivo di rendere la difesa civica sempre più vicina ai cittadini. Inoltre, si propone di promuovere una pubblica amministrazione che sia efficiente, trasparente e partecipata, consolidando nel contempo una rete istituzionale in grado di garantire una tutela dei diritti più efficace e diffusa su tutto il territorio regionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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