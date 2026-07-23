Lavoro e disabilità il Ministro Locatelli sblocca 25 milioni per under 35 | via alle assunzioni nel Terzo settore

Notizia in breve

La Conferenza Unificata ha approvato lo stanziamento di 25 milioni di euro destinati all’assunzione di giovani con disabilità nel settore del terzo settore. Il ministro per le Disabilità ha annunciato che i fondi saranno utilizzati per sostenere l’inserimento lavorativo di under 35, trasformando i progetti di inclusione in opportunità concrete. La decisione mira a favorire l’occupazione e l’integrazione di questa fascia di età.