lavoro domestico ripartono in friuli venezia giulia i laboratori informativi di siconte

In Friuli Venezia Giulia riprendono i laboratori informativi sul lavoro domestico organizzati da SI.CON.TE. Il servizio regionale aiuta le famiglie a gestire i tempi di vita, di lavoro e di cura, facilitando anche l’incontro tra domanda e offerta di lavoro qualificato nel settore domestico. Le sessioni sono state riattivate dopo una pausa e si svolgono con cadenza regolare.

Trieste, 17 luglio 2026 – Riprendono in Friuli Venezia Giulia i laboratori informativi sul lavoro domestico promossi da SI.CON.TE, il servizio regionale che accompagna le famiglie nella gestione dei tempi di vita, di lavoro e di cura e favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di occupazione qualificata nel settore domestico. Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 23 luglio 2026, alle ore 17. Al primo incontro seguiranno altri due laboratori, previsti nei mesi di settembre e novembre, nell’ambito di un percorso rivolto alle famiglie che devono avviare o gestire rapporti di lavoro con assistenti familiari, colf e baby sitter.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Lavoro domestico, ripartono in Friuli Venezia Giulia i laboratori informativi di SI.CON.TE

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