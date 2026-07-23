Un nuovo sistema utilizza le gomme dell’auto per monitorare le condizioni della strada in tempo reale. Le ruote sono dotate di sensori che rilevano variazioni di pressione, temperatura e trazione, trasmettendo dati ai sistemi di bordo. Questo permette di individuare immediatamente eventuali pericoli o anomalie sulla superficie stradale. La tecnologia si integra con i sistemi di sicurezza già presenti, senza richiedere modifiche strutturali all’auto. La sperimentazione è in corso in diverse aree di prova.

Quando si parla di sicurezza automobilistica il pensiero corre subito ai sistemi di frenata automatica, alle telecamere, ai radar e agli ADAS. Eppure esiste un componente che, più di ogni altro, conosce in tempo reale le reali condizioni della strada. È il pneumatico. L'unico elemento dell'automobile che rimane costantemente a contatto con l'asfalto. Da questa semplice considerazione nasce il Cyber Tyre sviluppato da Pirelli, una tecnologia destinata a cambiare il ruolo della gomma all'interno dell'automobile. Non più soltanto un componente meccanico chiamato a garantire aderenza e prestazioni, ma un vero sensore intelligente capace di trasmettere informazioni ai sistemi elettronici della vettura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'auto del futuro parte dalle gomme

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Audi E7X Exterior - First Look at the New EV

Notizie e thread social correlati

Futball Cava Ronco, il futuro parte dalle fondamenta: Fedele Aloè è il nuovo responsabile dell'attività di baseFedele Aloè è stato nominato responsabile dell'attività di base del Futball Cava Ronco.

Continental EcoContact 7 S: guida acquisto gomme auto 2026Se stai pensando di cambiare le gomme della tua auto nel 2026, la Continental EcoContact 7 S è una delle opzioni disponibili sul mercato.

Temi più discussi: Speciale Tg1 2026 - Il bivio: l'auto tra crisi e futuro - 13/07/2026 - Video; Perché il futuro dell'auto elettrica dipende dal software; La mobilità del futuro? Tecnologica, sicura, e, per quasi 1 italiano su 2 (47%), anche più gentile; Guida autonoma, lo sviluppo trainato dall’AI.

Saggi sul passato e sul futuro per l'auto-aggiornamento degli insegnanti delle superiori (dalla nuova guida Leggere il mondo del progetto Il Libraio Scuola illibraio.it/news/scuola/sa… @ponteallegrazie @BBEditore @garzantilibri x.com

Le auto del futuro saranno cosìSe oggi il parere più comune sui veicoli elettrici è che costituiscano una domanda per la rete energetica più che una reale opportunità - non per un limite dei veicoli in sé, ma perché ... esquire.com

Ma sarà davvero così l’auto del futuro?Eppur si muove. E anche tanto. Nell’ultimo periodo il mondo della mobilità ci ha inondati di novità. In cinque anni abbiamo ammirato quello che non avevamo visto nei cinquanta precedenti. Non si può ... ilfoglio.it