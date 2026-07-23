L’atlantismo filoneoconservatore e il neoliberismo la cifra del mainstream | il cdx odia la Palestina il csx delira sulla Russia

Continuiamo a scrivere fin quando e ovunque ce lo permettano! Se ci saranno gli storici che un giorno analizzeranno questi tristi giorni nei quali la mancata risposta alla sfida climatica, robotica e nucleare comporterà inevitabili conseguenze, essi potranno correggere con la nostra versione la narrativa criminale a cui lavora l’apparato mediatico. Sapranno che la società civile era in fermento, che molteplici voci si levavano nel deserto, che movimenti del dissenso nascevano come funghi, che qualche formazione politica, come i 5 stelle in Italia e formazioni della sinistra radicale in Europa, aveva il coraggio di condannare il genocidio e di appellarsi a una mediazione con la Russia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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