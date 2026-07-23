L’atlantismo filoneoconservatore e il neoliberismo la cifra del mainstream | il cdx odia la Palestina il csx delira sulla Russia
Un articolo denuncia come il centrodestra mostri ostilità verso la Palestina, mentre il centrosinistra si focalizza sulla Russia. Si continua a scrivere senza interruzioni, indipendentemente dai limiti imposti. Si evidenzia come, nel futuro, gli storici possano analizzare questi giorni segnati dalla mancata risposta a sfide come il clima, la robotica e le armi nucleari, correggendo la narrativa attuale veicolata dai media.
Continuiamo a scrivere fin quando e ovunque ce lo permettano! Se ci saranno gli storici che un giorno analizzeranno questi tristi giorni nei quali la mancata risposta alla sfida climatica, robotica e nucleare comporterà inevitabili conseguenze, essi potranno correggere con la nostra versione la narrativa criminale a cui lavora l’apparato mediatico. Sapranno che la società civile era in fermento, che molteplici voci si levavano nel deserto, che movimenti del dissenso nascevano come funghi, che qualche formazione politica, come i 5 stelle in Italia e formazioni della sinistra radicale in Europa, aveva il coraggio di condannare il genocidio e di appellarsi a una mediazione con la Russia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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