Esperia arrestato 73enne condannato per violenza sessuale su minore

Da frosinonetoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Esperia hanno arrestato un uomo di 73 anni residente nel comune, in seguito a un ordine di carcerazione. La condanna riferisce a un episodio di violenza sessuale su un minore. L’arresto è stato effettuato ieri pomeriggio e l’uomo è stato trasferito in una struttura detentiva. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario avviato in precedenza, che ha portato alla condanna definitiva. La notizia è stata resa nota dalle forze dell’ordine locali.

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I carabinieri della Stazione di Esperia hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 73 anni residente nel comune. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma a seguito di una sentenza definitiva divenuta. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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