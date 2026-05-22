Esperia arrestato 73enne condannato per violenza sessuale su minore

I carabinieri di Esperia hanno arrestato un uomo di 73 anni residente nel comune, in seguito a un ordine di carcerazione. La condanna riferisce a un episodio di violenza sessuale su un minore. L’arresto è stato effettuato ieri pomeriggio e l’uomo è stato trasferito in una struttura detentiva. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario avviato in precedenza, che ha portato alla condanna definitiva. La notizia è stata resa nota dalle forze dell’ordine locali.

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