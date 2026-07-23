In estate, a Tokyo, molte persone si rivolgono al kakigori, un dessert tradizionale a base di ghiaccio rasato. Questa preparazione, che risale all’epoca Edo, viene spesso arricchita con sciroppi e condimenti vari. La città ha sviluppato tecniche per trasformare questa semplice tradizione in un’arte gastronomica, con negozi specializzati che propongono versioni raffinate e creative. La popolarità di questa pratica si mantiene stabile durante i mesi più caldi, offrendo un’alternativa rinfrescante alle alte temperature.

Quando l’afa estiva di Tokyo raggiunge livelli insostenibili, milioni di abitanti della capitale giapponese sanno di poter trovare rifugio in una tradizione che affonda le radici nell’epoca Edo: il kakigori, il ghiaccio rasato che rappresenta molto più di un semplice dessert rinfrescante. In Giappone, il kakigori è popolare quanto il gelato in Italia, ma negli ultimi anni ha subito una trasformazione rivoluzionaria che lo ha elevato da semplice merenda estiva a vera e propria opera d’arte culinaria. Le radici antiche di una tradizione moderna. Il 25 luglio è considerato un giorno speciale dedicato al ghiaccio rasato giapponese, poiché la pronuncia della data in giapponese (natsu gori) ricorda la parola “kakigori”. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - L’arte del ghiaccio: come Tokyo ha trasformato il kakigori in una sinfonia gastronomica

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