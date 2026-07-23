L' Arabia Saudita si prende il nucleare made in Usa

L’Arabia Saudita ha firmato un accordo nucleare trentennale con gli Stati Uniti, approvato durante l’amministrazione Trump. L’intesa consente all’Arabia Saudita di sviluppare capacità di arricchimento dell’uranio nel proprio territorio, senza esclusione. Nel frattempo, gli Stati Uniti stanno conducendo operazioni militari contro l’Iran, accusato di voler ottenere armi nucleari. La firma dell’accordo avviene mentre si intensificano le tensioni tra le due nazioni e si verificano azioni militari nella regione.

Mentre l’America bombarda l’Iran per negargli l’atomica, Donald Trump ha approvato un accordo nucleare trentennale con l’ Arabia Saudita che non esclude l’arricchimento dell’uranio in casa del principe Mohammed bin Salman. Un pazzo, dunque, che straccia mezzo secolo di non proliferazione. Se non fosse che il paziente da esaminare non è Trump, è il Golfo. L’educazione di Riad è figlia di due lezioni. Il 14 settembre 2019 droni e missili iraniani dimezzarono in una mattina la produzione petrolifera saudita, e Washington si limitò a spostare qualche batteria antimissile. Nel 2021 Joe Biden completò il corso togliendo l’appoggio alla campagna saudita in Yemen e depennando i loro nemici Huthi dalla lista dei gruppi terroristici. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Iran vs. Gulf States: The Nuclear Shadow Fear!

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