Il potere femminile e la capacità di esercitarlo nell’ombra come atto di resistenza politica, sovvertendo la percezione classica del mito, al centro de «Il canto di Penelope», quarto appuntamento della sesta edizione del Mythos Troina Festival, rassegna teatrale fra le più prestigiose della Sicilia diretta da Luigi Tabita. Il monologo per la regia di Marcello Cotugno, con musiche eseguite live da Antonio Tavassi, verrà presentata domani in anteprima nazionale all’Anfiteatro della Radura di Troina (Enna). Adattamento dell’omonimo romanzo di Margaret Atwood (Rizzoli), vede protagonista Lunetta Savino nei panni di Penelope, moglie di Ulisse, non più donna paziente e silenziosa, ma protagonista consapevole della propria storia, simbolo di intelligenza, autonomia e resistenza. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - L’altra Odissea, ovvero «Il canto di Penelope»

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La storia di Penelope

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