BCE | lo shock energetico minaccia risparmi e crescita dell’Eurozona

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Banca Centrale Europea ha segnalato che l’aumento dei prezzi del petrolio rappresenta una seria minaccia per i risparmi e la crescita economica dell’Eurozona. Le autorità temono che il rialzo dei costi energetici possa ridurre il potere d’acquisto delle famiglie, con un impatto più forte su chi ha redditi più bassi. La questione riguarda anche le conseguenze a livello di inflazione e di sostenibilità economica, in un momento di crescente preoccupazione per le ripercussioni di questa situazione.

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? Domande chiave Come influirà il balzo del petrolio sul potere d'acquisto delle famiglie?. Chi pagherà il prezzo più alto tra le diverse fasce di reddito?. Perché i tassi della BCE potrebbero non bastare a frenare l'inflazione?. Quanto inciderà l'instabilità in Medio Oriente sulla crescita dell'Eurozona?.? In Breve Prezzo Brent sale al 9% toccando i 120 dollari al barile.. Inflazione energetica balza al 10,9% con rischio crescita ridotta dello 0,3%.. Tassi invariati il 30 aprile 2026 nonostante l'instabilità nello Stretto di Hormuz.. Shock energetico potrebbe far salire l'inflazione dello 0,4% nel 2027..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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