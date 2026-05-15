BCE | lo shock energetico minaccia risparmi e crescita dell’Eurozona

La Banca Centrale Europea ha segnalato che l’aumento dei prezzi del petrolio rappresenta una seria minaccia per i risparmi e la crescita economica dell’Eurozona. Le autorità temono che il rialzo dei costi energetici possa ridurre il potere d’acquisto delle famiglie, con un impatto più forte su chi ha redditi più bassi. La questione riguarda anche le conseguenze a livello di inflazione e di sostenibilità economica, in un momento di crescente preoccupazione per le ripercussioni di questa situazione.

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