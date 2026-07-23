L’addio al quarto potere | The Morning Show si concluderà con la quinta stagione nel 2027

Da universalmovies.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ultima stagione di The Morning Show sarà la quinta e arriverà nel 2027. La serie, vincitrice di premi Emmy, SAG e Critics Choice Awards, si concluderà con questa stagione finale. La decisione di chiudere lo show è stata annunciata dall’emittente Apple TV, che ha confermato la produzione dell’ultimo ciclo di episodi. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul motivo della conclusione.

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Per l’emittente televisiva più famosa del piccolo schermo è giunto il momento di preparare l’ultimo ed emozionante servizio giornalistico. Apple TV ha annunciato ufficialmente che The Morning Show, l’acclamata serie cult pluripremiata agli Emmy, SAG e Critics Choice Awards, tornerà nel 2027 con la sua quinta e ultima stagione. Considerata fin dal suo esordio nel 2019 come uno dei pilastri fondativi del servizio streaming di Cupertino, la serie guidata e prodotta da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon si avvia a chiudere consapevolmente il proprio cerchio narrativo. Una decisione maturata in piena sintonia con la showrunner Charlotte Stoudt e la regista Mimi Leder, permettendo al team creativo di orchestrare un finale d’impatto e profondamente intenzionale per i propri iconici personaggi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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