L’abate di Subiaco | con il Papa un incontro familiare ci ha fatti sentire figli e fratelli
Il 22 luglio, un abate di Subiaco ha riferito di un incontro con il Papa descritto come familiare, durante il quale si sono sentiti come figli e fratelli. La visita ha coinvolto i monaci di San Benedetto e Santa Scolastica, e si è svolta nei luoghi che rappresentano l’esperienza di vita eremitica e comunitaria del santo di Norcia. La giornata è stata definita tra le più belle da chi era presente.
Una giornata che resterà tra i più bei ricordi, quella di ieri, 22 luglio, per i monaci di San Benedetto e Santa Scolastica. Leone XIV ha visitato i luoghi che testimoniano l’esperienza eremitica e comunitaria del santo di Norcia. Ai media vaticani il superiore benedettino evidenzia la personalità agostiniana del pontefice. "Il dialogo con lui amabile e fraterno. È stato un incontro tra religiosi e anche un incontro tra Agostino e Benedetto, attratto soprattutto dall'humanitas dell'ipponate" . 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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